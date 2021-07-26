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أخبار محلية > صورة نادرة للملك سعود يتحدث إلى الملك فيصل وبجواره ابنه الأمير عبد المجيد
27/07/2021   12:36 ص

صورة نادرة للملك سعود يتحدث إلى الملك فيصل وبجواره ابنه الأمير عبد المجيد

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نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، اليوم (الإثنين)، صورة تاريخية للملك الراحل سعود بن عبد العزيز مع الملك فيصل بن عبد العزيز والأمير محمد بن عبد العزيز والأمير عبد المجيد بن سعود. 

وظهر في الصورة الملك سعود جالسًا على مقعد وهو يتحدث إلى ولي عهده الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي يقف خلفه، وبجواره يقف الأمير محمد بن عبد العزيز، ويجلس بجوار الملك سعود نجله الصغير الأمير عبد المجيد. 

 

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك سعود يتحدث إلى الملك فيصل وبجواره ابنه الأمير عبد المجيد

أخبار محلية
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