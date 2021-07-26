صورة نادرة للملك سعود يتحدث إلى الملك فيصل وبجواره ابنه الأمير عبد المجيد

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، اليوم (الإثنين)، صورة تاريخية للملك الراحل سعود بن عبد العزيز مع الملك فيصل بن عبد العزيز والأمير محمد بن عبد العزيز والأمير عبد المجيد بن سعود.
وظهر في الصورة الملك سعود جالسًا على مقعد وهو يتحدث إلى ولي عهده الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي يقف خلفه، وبجواره يقف الأمير محمد بن عبد العزيز، ويجلس بجوار الملك سعود نجله الصغير الأمير عبد المجيد.
#الملك_سعود ، يتحدث مع ولي عهده الأمير فيصل ، الملك فيصل ، وبجانبه واقفا الأمير محمد بن عبدالعزيز ، وجالسا بجانبه ابنه الصغير الأمير عبدالمجيد بن سعود رحمهم الله . pic.twitter.com/SkfKymbf7U
— الملك سعود (@kingsaud) July 26, 2021
وفق “أخبار 24”.