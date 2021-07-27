“الشباب” ينهي تحضيراته لمواجهة “ولفرهامبتون”

واصل فريق الشباب، تحضيراته بمعسكره المقام حاليا بمدينة ماربيا الإسبانية، استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
واختتم الشباب تحضيراته لمواجهة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، مساء غدٍ الثلاثاء، حيث انطلقت التدريبات عند الساعة السادسة مساء بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، وأخضع اللاعبين لتدريبات سرعات توزعت في خمس محطات.
وأضاف المدير الفنى شاموسکا، تدريبات فنية منوعة بعد أن قسم الفريق إلى مجموعتين اشتملت على الاستحواذ، والتمرير من لمسة، الضغط على حامل الكرة. وفق “أخبار 24”.
وأنهى شاموسكا الحصة التدريبية بإجراء مناورة على ثلثي الملعب طبق من خلالها عددا من الجمل التكتيكية والكرات الثابتة الهجومية والدفاعية.