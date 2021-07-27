بعد ساعات من تعاقده.. “ماتيتش” يشارك مع أبها أمام الإسماعيلي وديًا

شارك اللاعب المنضم حديثا لفريق أبها، الصربي أروش ماتيتش، خلال مواجهة الفريق الودية أمام الإسماعيلي المصري، بعد ساعات من إعلان التعاقد رسميا.
وأعلن أبها، مساء الإثنين، تعاقده مع لاعب فريق كارباج الأذربيجاني،الصربي ماتيتش لمدة عامين، لتمثيل الفريق بدءاً من الموسم المقبل.
وبدأت مسيرة اللاعب الصربي في العام 2009 مع نادي كوشيتسه السلوفاكي حتى العام 2013 حين التحق بشقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الحالي في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، وبعد انتقال شقيقه إلى تشيلسي غادر ماتيتش إلى هولندا لتمثيل فريق بريدا. وفق “أخبار 24”.
وخاض ماتيتش 4 مباريات دولية فقط مع منتخب صربيا لكرة القدم تحت 19 عامًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2009.