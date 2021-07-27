هل يصاب الشخص بكورونا 3 مرات؟.. وكيل “الصحة” يجيب

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن تكرر الإصابة بكورونا لثلاث مرات محتمل.
وأوضح عسيري، لـ”أخبار 24، أن الإصابة بكورونا لمرتين تكون الأعراض فيها نادرة، وأن الإصابة لثلاث مرات محتملة وأعراضها نادرة جدًا.
وأكد أن الفحص الإيجابي لا يعني بالضرورة حدوث الإصابة، حيث إن الفحص لا يفرق بين الفيروس النشط المسبب للمرض والعدوى وبين بقايا الفيروس وأجزاء منه التي لا تستطيع إحداث المرض، وبالتالي فإن دقة الفحص تعتمد على وجود الأعراض أو وجود مخالطة لحالات مؤكدة.
وبيّن أن الفحص الإيجابي يعني وجود الفيروس أو أجزاء منه في الأنف أو الحلق، وقد يدخل الخلايا ويسبب إصابة، أو يزول من تلقاء نفسه.