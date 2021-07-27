نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > هل يصاب الشخص بكورونا 3 مرات؟.. وكيل “الصحة” يجيب
28/07/2021   12:16 ص

هل يصاب الشخص بكورونا 3 مرات؟.. وكيل “الصحة” يجيب

+ = -
2328

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن تكرر الإصابة بكورونا لثلاث مرات محتمل.

وأوضح عسيري، لـ”أخبار 24، أن الإصابة بكورونا لمرتين تكون الأعراض فيها نادرة، وأن الإصابة لثلاث مرات محتملة وأعراضها نادرة جدًا.

وأكد أن الفحص الإيجابي لا يعني بالضرورة حدوث الإصابة، حيث إن الفحص لا يفرق بين الفيروس النشط المسبب للمرض والعدوى وبين بقايا الفيروس وأجزاء منه التي لا تستطيع إحداث المرض، وبالتالي فإن دقة الفحص تعتمد على وجود الأعراض أو وجود مخالطة لحالات مؤكدة.

وبيّن أن الفحص الإيجابي يعني وجود الفيروس أو أجزاء منه في الأنف أو الحلق، وقد يدخل الخلايا ويسبب إصابة، أو يزول من تلقاء نفسه.

هل يصاب الشخص بكورونا 3 مرات؟.. وكيل “الصحة” يجيب

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166195.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.