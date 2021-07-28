قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يشهد تخريج طلبة القوات البرية السعودية المبتعثين لروسيا

شهد قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، اللواء الركن علي بن صالح الحضيف، حفل تخريج أول دفعة من الطلبة المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى أكاديمية الشرق الأقصى العليا للأسلحة المشتركة بمدينة بلاغوفيشنيسك الروسية.
وقد أمضى الخريجون خمس سنوات أكملوا من خلالها متطلبات التأهيل العسكري لخدمة دينهم ووطنهم وملكهم.
وأقيم الحفل برعاية نائب القائد العام للقوات البرية الروسية، الفريق فيكتور ليزفينسكي، وحضره رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من السعودية وروسيا.
وفق “أخبار 24”.