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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “السليمان” يوضح حكم جمع وقصر الصلاة لمدة 15 يوماً
28/07/2021   10:39 ص

بالفيديو.. الشيخ “السليمان” يوضح حكم جمع وقصر الصلاة لمدة 15 يوماً

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم الجمع والقصر في الصلاة لمدة 15 يوما أثناء السفر لبلد أخرى.

وذكر، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ويقصر في الصلاة أثناء السفر، لافتا إلى أن العلماء اختلفوا في تحديد المدة التي يجوز فيها الجمع والقصر في الصلاة.

وأبان أن جمعاً من العلماء ذهبوا إلى أن المسافر إذا لم يحدد مدة سفره؛ فله قصر وجمع الصلاة حتى يرجع إلى بلده.

وأضاف أن بعض العلماء ذكروا أن المسافر إذا كان يعلم المدة التي سيبقى فيها في الخارج فيجوز له قصر وجمع الصلاة لمدة 4 أيام، والبعض الآخر أفتوا بأنه يمكن جمع وقصر الصلاة لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى أقوال أخرى للعلماء في المسألة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن القاعدة الفقهية تنص على أن المشقة تجلب التيسير، والسفر في الغالب يكون فيه مشقة، خاصة إذا لم يكن هناك استقرار في بلد بعينها، لذلك فالأرجح هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه يجوز للمسافر جمع وقصر الصلاة حتى ولو طالت مدة سفره في بلاد أخرى.

بالفيديو.. الشيخ “السليمان” يوضح حكم جمع وقصر الصلاة لمدة 15 يوماً

أخبار محلية
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