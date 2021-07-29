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أخبار محلية > ما حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين؟.. “الشثري” يجيب
30/07/2021   12:36 ص

ما حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين؟.. “الشثري” يجيب

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، على سؤال بشأن الحكم الشرعي في قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين.

وأوضح، خلال حديثه ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، اليوم (الخميس)، أن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المستحبة، مبينًا أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في دعواته.

وأضاف أنه إذا كان الإنسان قد شُغلت إحدى يديه بإمساك شيء، كورقة يقرأ منها أو جوال، ففي هذه الحالة يرفع يده الأخرى ويرفع اليد الأولى بما استطاع.

وأشار إلى أنه قد ثبت عن الرسول في يوم عرفة أنه وقف على ناقته، وإحدى يديه كانت مشغولة بإمساك حبل ناقته، والأخرى كان يرفعها يدعو بها.

ونوه إلى أن الأدعية التي تُقرأ ينبغي للإنسان أن يتفكر في معانيها وأن يستشعر الحاجة الشديدة لما يدعو به في هذه الأدعية، ليكون ذلك من أسباب قبول دعوته. وفق “أخبار 24”.

ما حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين؟.. “الشثري” يجيب

أخبار محلية
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