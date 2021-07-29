محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تدرج قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها

أدرجت شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع شركة “كروز السعودية” مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها بانطلاق سفينة MSC Bellissima من الرصيف الجديد المخصص لرسو سفن الرحلات السياحية بالمحطة.
وتعمل شركة MSC Cruises على تشغيل سفينة الركاب بحمولة 4500، وسيكون رسو السفينة وصعود الركاب في الجزء الشمالي من الميناء من خلال اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية التي تمتد لـ 30 عاماً مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” التي وُقّعت العام الماضي، ليصبح الميناء وشركة البحر الأحمر المرفأ الأساسي لسفينة MSC Bellissima لموسم الرحلات السياحية لعام 2021-2022.
وتُعد السفينة هي الأحدث ابتكارًا ضمن أسطول MSC Cruises، فهي مزودة بمجموعة كبيرة من المزايا المتطورة والتكنولوجيا المبتكرة للحد من الأثر البيئي، كما أنها تصدرت السفن من طراز Meraviglia-Plus الحديثة للغاية ضمن أسطول MSC Cruises عندما تم إطلاقها عام 2019. وفق “أخبار 24”.
وستبحر السفينة في 21 رحلة على البحر الأحمر من جدة في المدة بين نهاية شهر يوليو وآخر شهر أكتوبر، حيث ستمضي السفينة 3-4 ليال في ميناء سفاجا للذهاب إلى الأقصر في مصر، أو في ميناء العقبة للذهاب إلى البتراء في الأردن قبل عودتها إلى الميناء الأساسي لها في جدة.