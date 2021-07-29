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أخبار محلية > برنامج “ريف” يرفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال
30/07/2021   12:36 ص

برنامج “ريف” يرفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال

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أعلن برنامج دعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة “ريف”، اليوم (الخميس)، عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق.

وأوضح البرنامج أنه تم رفع الحد الأعلى للراتب من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال، وذلك بهدف زيادة عدد المستفيدين ودعماً للمزارعين أبناء المملكة.

يشار إلى أن برنامج “ريف” هو أحد البرامج التي تخدم جميع العاملين في القطاع الزراعي، وتم إطلاقه من أجل المساهمة في الزيادة الإنتاجية وتمكين الأسر الريفية، والعمل على تحسين واستدامة القطاع الريفي الزراعي، واستمرار العمل على ارتفاع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والأسر الريفية.

كما يدعم “ريف” مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع.

رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال

وفق “أخبار 24”.

برنامج “ريف” يرفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال

أخبار محلية
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