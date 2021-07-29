قطر تعين سفيراً فوق العادة بمصر.. ما معنى هذا المسمى؟ وما درجات السفراء؟

عيّن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، سفيرا فوق العادة مفوضاً لدى مصر، فما مهام من يحمل هذا المسمى، وما المسميات الأخرى للسفراء وأعمالهم؟.
ويمثل السفير، أيا كان مسماه، بلاده في التفاوض والتباحث ودعم جهود السلام بين بلده والدولة المضيفة والدول الأخرى، كما يتبنى سياسات بلده، ويعمل على تقوية العلاقات الثنائية والمتعددة، والتدخل خاصة وقت الأزمات.
نستعرض هنا مسميات ودرجات السفراء وأعمالهم.
1- سفير فوق العادة
يحمل السفير فوق العادة مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء، وتُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمنحه إمكانات استثنائية لأداء مهمته، وله حصانة دبلوماسية.
وميّز مؤتمر فيينا عام 1961م، والذي اعتمد نظام المراتب الدبلوماسية، بين السفير والسفير فوق العادة، وهو من يتمتع بصلاحيات واسعة، منها مثلا إبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.
2- السفير
هو المسؤول الدبلوماسي الأعلى في سفارة بلاده بالخارج، ويوفد للحكومات الأجنبية المستقلة، أو المنظمات الدولية، لتمثيل حكومة بلده، وله نفس مميزات السفير فوق العادة، إلا أن صلاحياته أقل منه.
3- سفير مفوض
دأبت حكومات في الماضي على تعيين دبلوماسيين بمراتب وأسماء أخرى مثل وزير مفوض، وتمنحهم نفس صلاحيات “سفير فوق العادة” لتمثيل البلاد لدى حكومات أجنبية، لكن هذا التقليد الدبلوماسي أصبح محدوداً.
4- القائم بالأعمال
مرتبة من مرتبات الموظفين الدبلوماسيين التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية فيينا، وهي مرتبة أقل بقليل من مرتبة السفير، ويُطلق لقب السفير غير المقيم على القائم بالأعمال.
5- مندوب سامٍ
تمنح الكيانات السياسية الكبرى بعض مبعوثيها صفة مندوب سامٍ مثل دول الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية) التي تتبادل فيما بينها مبعوثين يحملون ذلك اللقب، وهو لقب بمرتبة توازي مرتبة السفير القائم بالأعمال. وفق “أخبار 24”.
6- سفير غير دبلوماسي
يُستخدم لفظ سفير غير دبلوماسي مجازاً لمن يمثل المنظمات الخيرية والثقافية، ويكون دوره عادة جذب وسائل الإعلام، أو الترويج لفكرة أو مبدأ اجتماعي، ويطلق عليه سفير النوايا الحسنة، وقد يكون لاعباً أو فناناً.
كما أن هناك مسؤولين يُبعثون في مهام محددة لفترة قصيرة، قد تكون ساعات أو أياما، لدول أو هيئات أو كيانات، وغالباً يكون الشخص وزير دولة، مكلفا بتسليم رسائل خاصة، مكتوبة أو شفهية، ويُطلق عليه مسمى “مبعوث” أو “مبعوث خاص”، ويكون له وضع دبلوماسي.