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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة
30/07/2021   12:36 ص

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق: “جازان، وعسير، والباحة”، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

أخبار محلية
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