“الغذاء والدواء”: أسعار الأدوية محددة.. ولا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء التسعيرة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الجمعة)، أنَّ أسعار الأدوية لا زالت محددة من قبل الهيئة، ولا صحة لإلغاء تسعيرها.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن التعرف على السعر المحدد من خلال باركود (ثنائي الأبعاد)، تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع لها، بدلاً من وجود السعر (كتابة) من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قِبل المصانع، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في (الباركود)، مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.
وأشارت إلى أنَّه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإنَّ مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة “باركود” ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي، تتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة بدلاً من طباعة السعر على العبوة (كتابةً). وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم وضع السعر على العبوة، من خلال مُلصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المُحدث في (الباركود)، والذي يحتوي على السعر الفعلي والمُحدَّث ورقم تسجيل المستحضر، ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته، وذلك اعتبارًا من 1/ 8/ 2021م.
وأبانت أنَّ هذا التعديل يأتي في إطار حماية المستهلك من عدم تعديل الأسعار في حال قام المصنع بتخفيض سعر المستحضر الصيدلاني، إضافة إلى مساهمته في ضمان توفر المستحضر الصيدلاني في الصيدليات دون الحاجة لسحبه من قبل المصنع لتعديل السعر على العبوة وإعادته مرَّة أخرى في حال تخفيض سعره.