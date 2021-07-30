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أخبار محلية > بعد توجيه النيابة بالقبض عليهما.. “محامٍ” يكشف العقوبة التي تنتظر الرسامين على الجدران
30/07/2021   11:23 م

بعد توجيه النيابة بالقبض عليهما.. “محامٍ” يكشف العقوبة التي تنتظر الرسامين على الجدران

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أمرت النيابة العامة، أمس (الخميس)، بالقبض على مواطنيْن بعد أن امتهنا الرسم على الجدران بطريقة غير نظامية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي محمد بن مريحه إن عدة اتهامات سيواجهها المخالفان؛ مبينا أن الأول متهم بالاشتراك في تشويه الأماكن العامة وإنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما سيواجه المخالف الآخر تهمة تشويه الأماكن العامة ومخالفة الذوق العام.

وبين بن مريحه أن العقوبات التي ستُتخذ بحقهما استناداً للمادة 5 والمادة 8 من لائحة المحافظة على الذوق العام “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة 9 من اللائحة”، وذلك في حق المتهمين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تذكر أن كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية حول إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك في حق المتهم الأول.

بعد توجيه النيابة بالقبض عليهما.. “محامٍ” يكشف العقوبة التي تنتظر الرسامين على الجدران

أخبار محلية
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