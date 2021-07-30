يشهد انكسارًا للحرارة وأمطارًا في هذه المناطق.. الحصيني يوضح ملامح الطقس في أغسطس

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، الملامح المناخية لشهر أغسطس المقبل.
وأوضح أنه من أشهر فصل الصيف، ولكنه أقل في درجات الحرارة من شهر يوليو على المناطق الوسطى والشمالية، كما أنه يُعتبر من أشد الشهور حرارة على أوروبا والشام، وذلك حال توافق تمركز كتلة هوائية حارة عليها، فضلًا عن ارتفاع مستويات الرطوبة على المناطق الشرقية والوسطى.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع مستويات الرطوبة على السواحل الغربية، كما أنه يُعتبر من مواسم الأمطار على جازان وعسير بالدرجة الأولى، ثم الباحة ومكة المكرمة في الدرجة الثانية، والمدينة المنورة بالثالثة، ثم تبوك وغرب الرياض وأقصى جنوب غربها وحائل والقصيم ثم الجوف والشمالية، متوقعًا أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من وسط المملكة وشرقها بشكل أقل. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن موسم “سهيل” ينتهي في 24 من شهر أغسطس، ثم يبدأ الحر يقل تدريجيًا، حيث تبقى الأجواء حارة، ولكن بصورة أقل من الفترة الماضية، كما تكون الأجواء لطيفة ليلًا ثم تبرد آخر الليل تدريجيًا، مؤكدًا أن نهاية الشهر تشهد ارتفاعًا في مياه الآبار، وذلك تبعًا لتناقص درجات الحرارة.