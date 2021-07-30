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أخبار محلية > عرف منزله بالجمل وفشلا في صناعة “المندي”.. “سائح تيوب” يكشف كواليس زيارته لإلتون خوزيه في البرازيل
30/07/2021   11:22 م

عرف منزله بالجمل وفشلا في صناعة “المندي”.. “سائح تيوب” يكشف كواليس زيارته لإلتون خوزيه في البرازيل

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استعرض السائح والمغامر ثواب السبيعي “سائح تيوب” اليوم الجمعة، كواليس لقائه باللاعب البرازيلي السابق في فريق النصر إلتون خوزيه، وذلك خلال جولته السياحية في البرازيل.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن كل الكواليس التي شهدتها الزيارة تشير إلى مدى حب خوزيه وعائلته للمملكة، مشيرًا إلى أنه استطاع الوصول إلى منزله بسبب مجسم الجمل الذي يضعه عند مدخل بيته، وهو ما أصبح علامة مميزة يعرفها جميع سكان هذه المنطقة.

وروى السبيعي واقعة طريفة مع خوزيه، حيث أخبره الأخير أنه يفتقد طبق المندي الشهير، وهو ما أكدته ابنته التي لم تستطع نسيان مذاقه، ليتدخل السبيعي بأنه سيحاول صناعة هذا الطبق من أجله، إلا أنه فشل في الحصول على الأدوات اللازمة لذلك. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه لمس لدى خوزيه انعكاسًا لمدى الحب الذي وجده في المملكة، والذي وضح من خلال شكره لإدارة فريق النصر التي أعطته الفرصة للقدوم إلى المملكة، كما توجه بالشكر أيضًا لإدارة الفتح، التي تعاقدت مع اللاعب وهيأت له الأجواء لتحقيق الألقاب.

عرف منزله بالجمل وفشلا في صناعة “المندي”.. “سائح تيوب” يكشف كواليس زيارته لإلتون خوزيه في البرازيل

أخبار محلية
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