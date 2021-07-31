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أخبار محلية > بالفيديو.. انتشار زراعة الكمثرى في مزارع النماص.. تعرّف على الأسباب
31/07/2021   8:28 ص

بالفيديو.. انتشار زراعة الكمثرى في مزارع النماص.. تعرّف على الأسباب

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تشتهر محافظة النماص في منطقة عسير، بزراعة فاكهة “الكمثرى” خلال فصل الصيف، والتي تنتشر في الكثير من مزارع المحافظة.  

وأوضح أحد المزارعين في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن أسباب زراعة تلك الفاكهة بكثرة في المحافظة؛ جاءت نتيجة خصوبة الأرض والأجواء المناسبة، وكذلك عدم تعرضها للآفات والأمراض. 

ونوه إلى أن هناك طموحات بإنتاج كميات كبيرة من تلك الفاكهة في المستقبل، مبيناً أن المَزارع في المحافظة مُهيأة لزراعة أنواع عدة من الفاكهة.  وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. انتشار زراعة الكمثرى في مزارع النماص.. تعرّف على الأسباب

أخبار محلية
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