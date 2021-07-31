حالة الطقس اليوم: استمرار هطول الأمطار على الجنوب وأجزاء من مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.