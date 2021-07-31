طفلة تعيد حقيبة ثمينة مفقودة بمطار الدمام لصاحبها.. والأخير يبحث عنها لمكافأتها

كشف المواطن عبد الله الغشام، الذي يسعى للوصول لطفلة صغيرة أعادت له حقيبته المفقودة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه يريد مكافأتها على فعلها.
وقال الغشام لـ”أخبار 24″ في تفاصيل الواقعة، إنه كان عائدًا من رحلة سفر بمطار الملك فهد الدولي يوم السبت الماضي، وفقد حقيبته الصغيرة، والتي كانت تحتوي أشياء ثمينة ومبالغ مالية، تعادل تكاليف سفره مرتين أو ثلاثا.
وأضاف أن الشرطة اكتشفت أن طفلة صغيرة سلمت الحقيبة لأحد الأشخاص في المطار من خلال الكاميرات، مؤكدًا أن شرطة المطار، بقيادة المقدم بندر البصراوي، بحثت عنه واستلمت منه الحقيبة.
وذكر أنه لم يستطع الاستدلال على الطفلة، خاصة أن الكاميرات لم توضح ملامحها بشكل كبير، ولذلك حاول البحث عن الطفلة من خلال الفيديو.
وأوضح أنه سيتأكد من شخصية البنت من خلال توجيه بعض الأسئلة للطفلة حول موعد وشكل الحقيبة والشخص الذي سلمتها له، وهو ما سيساعده على التأكد من شخصيتها ومكافأتها، مشيرًا إلى أن مكافأته للطفلة ستشمل مبلغا ماليا، بالإضافة إلى دعوة للعشاء برفقة أهلها في أحد الكافيهات الراقية بالخبر.
من جانبه، تفاعل مطار الملك فهد الدولي مع الفيديو، حيث أكد أنه يسعى للتواصل مع الطفلة المذكورة لتكريمها والتعبير عن شكره وتقديره لأمانتها.