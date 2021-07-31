شعر بألم في بطنه فعولج بطريقة خاصة.. مختص كيميائي يروي قصة علاجه بمبيد حشري صديق للبيئة

طالب أستاذ الكيمياء المشارك في جامعة أم القرى، الدكتور فهد تركستاني، بتكثيف الجهود من أجل التوصل لمبيدات حشرية صديقة للبيئة، مستعرضًا واقعة عولج خلالها باستخدام مبيد حشري أثناء زيارته لمصر.
وقال، خلال لقائه في برنامج “من السعودية” على قناة السعودية، إنه يجب على مراكز الأبحاث التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والكليات المتخصصة في الزراعة، إنتاج منظفات ومبيدات حشرية صديقة للبيئة.
وروى تركستاني قصة له مع المبيدات الحشرية، حيث تعرض لبعض آلام البطن والإمساك خلال زيارته لمركز المبيدات الحشرية بجامعة القاهرة، ليُفاجأ بإعطاء مدير المركز سائلًا أخضر اللون له.
وأضاف تركستاني أنه رفض في بداية الأمر تناول هذا الشراب، وتوجه بسؤال عن ماهية هذا السائل، ليحاول مدير المركز طمأنته بشرب كأس من نفس الشراب، الأمر الذي دفعه لتناول هذا السائل، وبالفعل شعر بتحسن كبير خلال 10 دقائق من تناوله. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن مدير المركز أكد له أن السائل عبارة عن مبيد حشري طبيعي مستخلص من مواد طبيعية وليس له أي أضرار على الصحة، مشيرًا إلى أن مصادرها هي أشجار النيم.
#من_السعودية | د. فهد تركستاني يروي قصة غريبة “المعالجة بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية”!!
#قناة_السعودية pic.twitter.com/xTzAtiq1LI
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 30, 2021