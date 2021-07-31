“المدلج”: أتوقع مراجعة وتعديل أسعار باقات نقل مباريات دوري المحترفين

تحدث عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقا، حافظ المدلج، عن بث المسابقات السعودية “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي” على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD.
وقال “المدلج” في تصريحات للقناة الإخبارية الرياضية: “المشجع والمشاهد السعودي تعود على النقل المجاني للمباريات، وسيكون هناك إشكالية في الموسم الجديد لأن جميع المباريات ستكون مدفوعة وليست مجانية”.
وأشار: “أتوقع أن أسعار الباقات التي تنقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي سيتم طرحها على قنوات SSC الفضائية، سيتم مراجعتها وتعديلها خلال الفترة المقبلة”.
وتابع “المدلج”: “الشعب السعودي يتنفس كرة القدم، وتجربة تقنية SD، هذا الموسم، ستكون تجربة للمواسم المقبلة، وأن هذه التقنية لن تكون هي الحل المثالي، وأتوقع أن يكون هناك باقات منخفضة لبعض مباريات أندية الدوري”.
وكانت شركة الرياضة، أعلنت نقل المسابقات السعودية، على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD وذلك على منصة شاهد وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي “عرب سات”.
فيما ستبث قنوات SSC مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية المُقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة شاهد VIP إضافة إلى جهاز GOBX الفضائي وهي باقة Sport on Shahid VIP+بتقنية الصورة فائقة الدقة HD.
وجاءت أسعار الباقات كالتالي:
أولاً: باقة الرياضة على منصة شاهد VIP وهي Sports on Shahid VIP، بتقنية الصورة فائقة الدقة HD باشتراك شهري قدره 57.99 ريال، علمًا بأن هذه الباقة مُتاحة مجانًا على منصة شاهد VIP حتى 5 سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
ثانيًا: باقة الرياضة على شاهد VIP وعلى جهاز GOPX معًا وهي: Sports on Shahid VIP + GOBX، بتقنية الصورة فائقة الدقة HD بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال علمًا بأن هذه الباقة أيضًا مُتاحة على كل من منصة شاهد VIP وجهاز GOBX حتى 5 سبتمبر.
ونوهت شركة الرياضة، عبر البيان ذاته، إلى أن عملاء شاهد VIP الحاليين يمكنهم ترقية اشتركاتهم للحصول على باقة الرياضة، علمًا بأن الباقة مُتاحة مجانًا على منصة شاهد وكذلك لمشتركي شاهد VIP حتى 5 سبتمبر.