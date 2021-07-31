شاهد.. طبيب “نفسي” يتجرد من الشماغ والعقال على الهواء لإثبات وجهة نظره في تقبل المرء لنفسه

لجأ الطبيب النفسي الدكتور حسين آل عماد، إلى التجرد من الشماغ والعقال على الهواء مباشرة، لإثبات وجهة نظره بشأن ضرورة تقبل المرء لنفسه.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه من الضروري ألا يقارن المرء نفسه بالآخرين، مشيرًا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.
واعتذر آل عماد عن قيامه بالتجرد من الشماغ والعقال على الهواء، حيث أكد أنه في البيت يكون بهيئة مختلفة عن تلك التي يظهر بها أمام الشاشات، مشددًا على ضرورة أن يتقبل المرء نفسه ويتجنب المقارنة بالآخرين، ما يضمن له راحة نفسية في الحياة.
فيديو | الطبيب النفسي د. حسين آل عماد لـ #نشرة_النهار: لا تقارن نفسك بالآخرين.. عش مرتاحا وأقبل نفسك كما أنت #الإخبارية pic.twitter.com/x4LBFAl67e
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2021
وفق “أخبار 24”.