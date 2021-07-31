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أخبار محلية > شاهد.. طبيب “نفسي” يتجرد من الشماغ والعقال على الهواء لإثبات وجهة نظره في تقبل المرء لنفسه
31/07/2021   10:57 م

شاهد.. طبيب “نفسي” يتجرد من الشماغ والعقال على الهواء لإثبات وجهة نظره في تقبل المرء لنفسه

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لجأ الطبيب النفسي الدكتور حسين آل عماد، إلى التجرد من الشماغ والعقال على الهواء مباشرة، لإثبات وجهة نظره بشأن ضرورة تقبل المرء لنفسه.

وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه من الضروري ألا يقارن المرء نفسه بالآخرين، مشيرًا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.

واعتذر آل عماد عن قيامه بالتجرد من الشماغ والعقال على الهواء، حيث أكد أنه في البيت يكون بهيئة مختلفة عن تلك التي يظهر بها أمام الشاشات، مشددًا على ضرورة أن يتقبل المرء نفسه ويتجنب المقارنة بالآخرين، ما يضمن له راحة نفسية في الحياة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. طبيب “نفسي” يتجرد من الشماغ والعقال على الهواء لإثبات وجهة نظره في تقبل المرء لنفسه

أخبار محلية
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