إعلامي يحذر إدارة الهلال من سيناريو “إدواردو” مع “جيوفينكو”

حذر الإعلامي الرياضي، وليد الحربي، مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من تكرار سيناريو رحيل محترفه السابق كارلوس إدواردو، مع نجمه الحالي جيوفينكو.
وقال “الحربي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بصراحة الشيء الوحيد الذي أخاف أن يتكرر مع إدارة الهلال بعد تأكد خبر رحيل جيوفينكو هو سيناريو مغادرة إدواردو دون استقطاب البديل المعوض”.
وأوضح “الحربي”: “الوقت يمضي دون عمل واضح من قبل الإدارة الهلالية، وعلى المفاوض الهلالي أن يبذل جهدا مضاعفا لحسم صفقة بيريرا أو التعاقد مع ثاني الخيارات البديلة”. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية، أشارت الفترة الماضية، إلى رحيل جيوفينكو عن صفوف الهلال، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده، واللعب في الدوري الإيطالي قبل اعتزاله.
بصراحة الشيء الوحيد الذي أخاف أن يتكرر مع إدارة #الهلال بعد تأكد خبر رحيل جيوفينكو هو سيناريو مغادرة ادواردو دون استقطاب البديل المعوض ..
الوقت يمضي دون عمل واضح من قبل الإدارة الهلالية، على المفاوض الهلالي أن يبذل جهد مضاعف لحسم صفقة بيريرا أو التعاقد مع ثاني الخيارات البديلة. pic.twitter.com/XtbtGRBMYY
— وليد الحربي (@WL_Alhrbi) July 31, 2021