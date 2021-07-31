ماذا قدم آلاسان نداو قبل انضمامه إلى الأهلي؟

حسمت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ، اليوم (السبت) ، صفقة التعاقد مع المحترف السنغالي قادما من صفوف نادي كاراغومروك التركي، ألاسان نداو.
ونشر الأهلي، عبر حساباته بمواقع التواصل، مقطع فيديو للاعب، مُذيلاً إياه بتعليق:”أسد التيرانجا ينضم إلى كتيبة الأسود”.
وخاض نداو حتى الآن 59 مباراة بواقع 4.719 دقيقة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع لزملائه 14 هدفًا.
وخلال موسم 2020-2021 لعب نداو 35 مباراة، وساهم في 20 هدفا، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 9 أهداف. وفق “أخبار 24”.
وانضم لأول مرة لمنتخب بلاده السنغال يوم 22 يوليو 2017، وشارك فقط في 3 مباريات بقميص المنتخب.