بالفيديو.. مداهمة وضبط استراحة تحولت إلى مكان لتجهيز الولائم بمواد منتهية الصلاحية بالرياض

ضبطت أمانة منطقة الرياض استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز الولائم الخاصة والبوفيهات المفتوحة باستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية ومستوى متدنٍ من النظافة.
وأوضحت أمانة الرياض من خلال فيديو يوثق لحظة مداهمة الاستراحة، أن شكوكاً قادت مواطنين للتبليغ عن المكان، ما دفع الأمانة إلى إرسال مراقبيها، وضبط الاستراحة وإغلاقها ومصادرة المواد التي وجدت فيها، واستدعاء مالكها لتطبيق النظام بحقه.
وأضافت أن المكان تحوّل إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضراوات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن بجانب أدوات غير صالحة للاستعمال. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها أغلقت الموقع، وأحالت مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة.
قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال..
أغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة pic.twitter.com/YtQR4ZeGMQ
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 4, 2021