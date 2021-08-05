‏”الموارد البشرية” تنفذ جولات لمتابعة تطبيق قرار توطين مهن المجمعات ‏التجارية

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، جولات ميدانية على المجمعات التجارية بجميع محافظات المنطقة، تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين مهن المجمعات التجارية.
وأوضح فرع الوزارة، أن القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة “المولات”، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.
ودعا الفرع أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. وفق “أخبار 24”.
وكانت الموارد البشرية قد أعلنت أمس بدء سريان قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، بعد انتهاء فترة السماح المحددة بالقرار.
وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، ماجد الضحوي، في تصريحات تلفزيونية إلى أن القرار يستهدف توفير 15 ألف فرصة عمل وظيفية للسعوديين والسعوديات داخل المجمعات التجارية.
وذكر أن المهن المستثناة من القرار تشمل مهناً محددة، وهي النظافة والشحن والتفريغ وحرفة الحلاقة، إلى جانب بعض المهن الفنية كصيانة الألعاب.