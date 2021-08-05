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أخبار محلية > “التعليم”: ارتفاع نسب تحصين الطلاب والطالبات إلى 61% والمعلمين 92%
05/08/2021   4:00 م

“التعليم”: ارتفاع نسب تحصين الطلاب والطالبات إلى 61% والمعلمين 92%

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كشفت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، عن ارتفاع نسب تحصين أفراد الأسرة التعليمية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبينت الوزارة أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغت 61%، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفعت إلى 85%.

وأضافت أنه تم تحصين 92% من المعلمين والمعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64% من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.

وحضّت الوزارة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم على التطعيم بالجرعة الأولى قبل 8 أغسطس الجاري، وبالجرعة الثانية بعدها بثلاثة أسابيع، استعداداً للعودة الحضورية للدراسة في 29 من الشهر ذاته، وحفاظاً على سلامة الجميع.

"التعليم": ارتفاع نسب تحصين الطلاب والطالبات إلى 61% والمعلمين 92%

وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: ارتفاع نسب تحصين الطلاب والطالبات إلى 61% والمعلمين 92%

أخبار محلية
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