“المسند”: سقوط الأمطار في أغسطس نادر جدًا.. وهذه تواريخ الحالات الاستثنائية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن سقوط الأمطار في شهر أغسطس” نادر جداً” في المملكة، عدا منطقتي مكة والمدينة والجنوب الغربي والربع الخالي.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12 أغسطس 1977م هطلت أمطار غزيرة على الرياض وبلغت كميتها 17.4 ملم وسالت إثرها الأودية، وفي 27 من الشهر ذاته هطلت أمطار غزيرة على الأحساء بلغت 19.4 ملم.
وأضاف أن الـ14 من أغسطس عام 1992م شهد هطول أمطار متوسطة على تبوك بلغت كميتها 11 ملم، كما هطلت في 28 أغسطس عام 1994 أمطار متوسطة على الجوف بلغت كميتها 9 ملم، بينما في 25 أغسطس عام 1995 هطلت أمطار خفيفة على حائل بلغت كميتها 3 ملم.
وأبان أنه في أغسطس عام 1998 هطلت أمطار متوسطة على جدة بلغت 10 ملم، وأمطار غزيرة على المدينة بلغت 38.5 ملم، وكذلك على مكة وبلغت 35 ملم، لافتًا إلى أنه خلال 49 سنة لم ينزل المطر على الظهران في شهر أغسطس وفقاً للسجلات المناخية التاريخية. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، توقع المسند أن تستمر اليوم (الخميس) احتمالات هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى أجزاء من منطقتي مكة والمدينة، مع نشاط للرياح الشمالية على أجزاء من نجران، وشرقي عسير والباحة.
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سقوط الأمطار في شهر #أغسطس نادر جداً في #السعودية عدا منطقتي #مكة و #المدينة والجنوب الغربي و #الربع_الخالي.
* قبل 42 سنة هطلت أمطار غزيرة على #الرياض بلغت كميتها 17.4ملم سالت على اثرها الأودية وذلك في 12 أغسطس 1977م.
يتبع… pic.twitter.com/cdq39MncXa
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 5, 2021