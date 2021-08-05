أول دوري لكرة الطائرة النسائية في المملكة ينطلق اليوم

تستضيف صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، اليوم (الخميس)، أول مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة النسائية.
وتقام هذه البطولة لأول مرة في المملكة، وفي المجموعة الأولى يواجه فريق فينيكس نظيره “إيليت”، بينما ستجرى المباراة الثانية بين فريقي “النصر” و”لينك”، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية.
ومن المقرر أن تستمر مرحلة التصفيات من 5 إلى 21 أغسطس الجاري، بدءاً من الرياض، ثم جدة، وتختتم بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة عدة فرق من المناطق الثلاثة، بينها نادي “الاتفاق”، و”بلو جايز1″، و”بلو جايز2″، و”بلو كليكرز”. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل الفرق “أوشين”، و”أكاديمية الاتفاق”، و”فلامينقو”، و”تقنية جدة”، و”سويفت”، و”قمم الشرقية”.
جدير بالذكر أن فريقين يتأهلان من تصفيات كل منطقة، حيث تنطلق بعدها المرحلة النهائية للبطولة في 9 سبتمبر المقبل بالرياض، بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.