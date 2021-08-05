نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أول دوري لكرة الطائرة النسائية في المملكة ينطلق اليوم
05/08/2021   4:01 م

أول دوري لكرة الطائرة النسائية في المملكة ينطلق اليوم

+ = -
742

تستضيف صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، اليوم (الخميس)، أول مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة النسائية.

وتقام هذه البطولة لأول مرة في المملكة، وفي المجموعة الأولى يواجه فريق فينيكس نظيره “إيليت”، بينما ستجرى المباراة الثانية بين فريقي “النصر” و”لينك”، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية.

ومن المقرر أن تستمر مرحلة التصفيات من 5 إلى 21 أغسطس الجاري، بدءاً من الرياض، ثم جدة، وتختتم بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة عدة فرق من المناطق الثلاثة، بينها نادي “الاتفاق”، و”بلو جايز1″، و”بلو جايز2″، و”بلو كليكرز”. وفق “أخبار 24”.

كما تشمل الفرق “أوشين”، و”أكاديمية الاتفاق”، و”فلامينقو”، و”تقنية جدة”، و”سويفت”، و”قمم الشرقية”.

جدير بالذكر أن فريقين يتأهلان من تصفيات كل منطقة، حيث تنطلق بعدها المرحلة النهائية للبطولة في 9 سبتمبر المقبل بالرياض، بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.

أول دوري لكرة الطائرة النسائية في المملكة ينطلق اليوم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167506.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.