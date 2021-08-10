بالفيديو.. ما المقصود بصيام شهر الله المحرم كما ورد في الحديث؟ الشيخ السليمان يجيب

تحدّث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، اليوم (الثلاثاء)، عن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صيام شهر الله المحرم.
وأوضح الشيخ السليمان، في لقاء له مع برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية، أن فضل الصيام في شهر المحرم كفضل قيام الليل على صلاة الفرائض والسنن.
وتابع بأن وصف النبي للشهر بـ”شهر الله المحرم” يدل على فضله وفضل الصيام به، حيث قال أهل العلم بجواز صيامه كاملاً وليس فقط صيام الأيام البيض ويوم عاشوراء واليوم الذي يسبقه واليوم الذي يليه وأيام الإثنين والخميس من الشهر. وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهر الله المحرم؟
الشيخ عبدالسلام السليمان – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/A3OVkb1YVH
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 10, 2021