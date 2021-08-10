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أخبار محلية > صورة نادرة للملك سلمان يتوسط أخويه فيصل وفهد في افتتاح بطولة الخليج لكرة القدم عام 1972
11/08/2021   12:11 ص

صورة نادرة للملك سلمان يتوسط أخويه فيصل وفهد في افتتاح بطولة الخليج لكرة القدم عام 1972

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر”، اليوم (الثلاثاء)، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجوار أخويه الملكين فيصل وفهد في مدرجات ملعب لكرة القدم.

وظهر الملك سلمان “أمير الرياض آنذاك” جالسًا، وعلى يمينه الملك فيصل، وعلى يساره الملك فهد “وزير الداخلية في ذلك الوقت”.

ويعود تاريخ الصورة إلى عام 1972م، في افتتاح بطولة دورة الخليج الثانية لكرة القدم التي أقيمت في الرياض.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك سلمان يتوسط أخويه فيصل وفهد في افتتاح بطولة الخليج لكرة القدم عام 1972

أخبار محلية
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