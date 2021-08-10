صورة نادرة للملك سلمان يتوسط أخويه فيصل وفهد في افتتاح بطولة الخليج لكرة القدم عام 1972

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر”، اليوم (الثلاثاء)، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجوار أخويه الملكين فيصل وفهد في مدرجات ملعب لكرة القدم.
وظهر الملك سلمان “أمير الرياض آنذاك” جالسًا، وعلى يمينه الملك فيصل، وعلى يساره الملك فهد “وزير الداخلية في ذلك الوقت”.
ويعود تاريخ الصورة إلى عام 1972م، في افتتاح بطولة دورة الخليج الثانية لكرة القدم التي أقيمت في الرياض.
صورة تجمع الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، جالساً في المدرجات وعلى يساره #الملك_فهد (وزير الداخلية آنذاك)، و #الملك_سلمان (أمير الرياض في ذلك الوقت)، وذلك في افتتاح بطولة دورة الخليج الثانية لكرة القدم التي أقيمت في الرياض عام 1392هـ
الموافق 1972م pic.twitter.com/YVAaxR8Bl0
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) August 10, 2021
وفق “أخبار 24”.