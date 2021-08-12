“هيئة المحاسبين”: رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة

رصدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 517 شهادة محاسبة مزورة، و191 شهادة غير معترف بها، من بين أكثر من 72 ألف شهادة تم تقديمها للهيئة، وأحالت أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة إنه تم رصد تلك الشهادات خلال الفترة (2017 – 2020م)، لافتة إلى أنها تعمل على فحص وتدقيق جميع الشهادات المقدمة لها للحد من استخدام الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها.
وأبانت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس الأول (الثلاثاء)، أن عدد المحاسبين القانونيين المرخصين ارتفع بنسبة 98%، ليصل عددهم إلى 436 محاسباً مرخصا، إلى جانب ارتفاع عضوية الهيئة ليصل أعضاؤها إلى أكثر من 99 ألف عضو. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن عدد الأعضاء الأساسيين بلغ 725 عضوا، فيما تجاوزت عضوية المنتسبين أكثر من 25 ألفاً، إلى جانب منح العضوية لـ4900 طالب منذ إتاحة تسجيل “عضوية طالب” في عام 2018.