بالفيديو.. ما حكم طاعة الوالدين في دراسة تخصص لا يرغب فيه الابن أو الابنة؟.. الخثلان يوضح

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حكم طاعة الوالدين في دراسة تخصص معين أو دخول كلية معينة لا يرغب بها الابن أو الابنة، وهل يلزم طاعة الوالدين في ذلك.
جاء ذلك في رد الشيخ الخثلان على سؤال من فتاة ترغب في دخول كلية شرعية بينما يريد والدها دخولها كلية الطب، كما أنه ينهاها عن صيام داود، متسائلة عن مدى إلزامية طاعته خاصة أنه مريض بالقلب.
وقال الشيخ الخثلان إن الضابط في طاعة الوالدين أن يأمر الأب والأم بأمر يكون فيه منفعة وليس فيه مضرة على الولد، مبيناً أن النبي ﷺ أمر بأن تكون الطاعة فقط في المعروف.
وأضاف أنه إن لم يكن طلب الوالد أو الوالدة فيه منفعة وإنما مجرد تسلط أو إن كان فيه مضرة فطاعته ليست ملزمة، مبيناً أن الابنة غير ملزمة بطاعة والدها في دخول كلية معينة لأن هذه حياتها كما أنه أمر ليس فيه معروف. وفق “أخبار 24”.
ونصح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، الفتاة بأن تتلطف مع أبيها وترفق به وتبحث عمن يقنعه، امتثالاً لقوله تعالى: “وصاحبهما في الدنيا معروفا”.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالصيام فلا يلزمها أن تطيع أباها لأنه لا حق له أن يمنعها من صيام التطوع، ويجوز لها ألا تصوم أو تخفي الصيام عن والدها خوفاً عليه طالما لديه مشاكل صحية.
حكم طاعة الوالدين في إتمام تخصص دراسي لا يرغب فيه؟ أ.د.سعد الخثلان
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 11, 2021