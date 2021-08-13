أبدعت فتاة في رسم لوحة فنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استخدمت فيها 15 ألف قطعة “ليقو”.
وأوضحت الفتاة وتدعى ريم عبدالخالق يوسف، لـ “أخبار 24” أن عمل اللوحة استغرق منها 28 يوماً، وأنها ليست العمل الوحيد لها، بل هناك أعمال أخرى، إلا أنها لم تجد الدعم والتشجيع الكافي.
وأضافت أنها تنفذ اللوحات الفنية المماثلة بما لديها من موهبة، حيث لم يسبق لها دراسة الفنون، وأن اللوحة التي أعدتها لولي العهد بذلت فيها جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً.
وتمنت الفتاة أن تتمكن من إيصال اللوحة، التي يصل مقاسها إلى 120x80 سنتيمتراً، لولي العهد، وأن تكون نتيجة جهدها مرضية.
#محمد_بن_سلمان لوحتي لسمو #ولي_العهد صاحب السمو الملكي #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله”.الوحة مكونة من 15,000 قطعة.اخذت مني جهد و وقت كبير ولكن النتيجة مرضية👍🏻و اتمنى اقدر اوصل له اللوحة🥺🤲🏼 #رؤية_2030 pic.twitter.com/6DRX9zNyar
— ريم (@i_e1m) April 26, 2021