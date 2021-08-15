“الاتصالات” تُلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي.. و30 يومًا مهلة للالتزام

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها، بمجموعة من الاشتراطات المتعلقة بالتسليم الصحي للمستفيدين.
وشملت الاشتراطات عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة أنها ستلغي التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، والتي تتوافق مع الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وشددت على ضرورة التزام التطبيقات بالاشتراطات خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها اليوم الأحد، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين.
وأشارت إلى أنها ستتابع تنفيذ اشتراطات السلامة وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.
وفق “أخبار 24”.