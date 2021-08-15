“للمواطنين فقط”.. “الدفاع” تُعلن عن وظائف جديدة لأطباء الأسنان

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان، وذلك بعدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة.
وأوضحت أن هذا الإعلان الوظيفي مخصص لأطباء الأسنان المواطنين فقط، مبينة أن آخر موعد للتقديم الخميس الموافق 30 سبتمبر المقبل.
وأضافت أن مقر العمل سيكون في أحد مستشفيات القوات المسلحة الآتية: مستشفى القوات المسلحة بوداي الدواسر، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف.
وتشمل أيضاً مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، بالإضافة إلى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بالشمالية، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
وفق “أخبار 24”.