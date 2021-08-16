ألقت شرطة الرياض القبض على 4 مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني والرابع من العمر، ثبت تورطهم بإنشاء إعلانات وهمية عبر منصات إلكترونية بغرض السرقة.
وأوضحت الشرطة، اليوم (الإثنين)، أن المتهمين عرضوا عبر إعلانات وهمية بيع سلع مختلفة بثمن زهيد، واستدراج ضحاياهم بمواقع متفق عليها وسلب ما بحوزتهم من أموال، وأنه ضبط بحوزتهم 4.6 ألف ريال مزيفة، وهواتف مسروقة.
وأشارت إلى أنه بسماع أقوالهم أقر المتهمون بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب والنمط الإجرامي، مؤكدة أنه جرى إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.