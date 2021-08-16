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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق
16/08/2021   11:59 م

خادم الحرمين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك.

وتضمن التوجيه أن يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين، وتعبر في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة للجزائر حكومةً وشعباً، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر ويديم عليها أمنها وازدهارها ورخاءها ويجنبها كل مكروه.

وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية، وذلك في ضوء ما يربط البلدين والشعبين من أواصر وروابط أخوية راسخة. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

أخبار محلية
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