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أخبار محلية > استشاري جراحة تجميل: معظم الذين أجروا عمليات تكميم بالخارج تعالجوا من مضاعفاتها بالمملكة
16/08/2021   11:59 م

استشاري جراحة تجميل: معظم الذين أجروا عمليات تكميم بالخارج تعالجوا من مضاعفاتها بالمملكة

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استعرض استشاري جراحة التجميل الدكتور محمد القحطاني، بعض الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص الذين يقدمون على عمليات تكميم المعدة.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن أسعار عمليات التكميم في بعض الدول المجاورة قد تكون منخفضة مقارنة بنظيراتها في المملكة، غير أن أغلب من توجهوا لإجراء عمليات التكميم بالخارج، تعالجوا من مضاعفاتها في المملكة.

وذكر أن في حال كان الترهل بسيطًا، فمن الممكن الاستعانة بأجهزة النحت والشفط، أما في حال عانت البطن من ترهلات بسيطة، يمكن حين ذلك اللجوء لعملية شد الجلد أسفل البطن. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه في حال كان الترهل في أسفل ومنتصف البطن، يفضل اللجوء لعملية شد البطن الكلاسيكية، والتي تشمل شد ترهلات البطن العلوية والسفلية وعمل فتحة جديدة للسرة.

استشاري جراحة تجميل: معظم الذين أجروا عمليات تكميم بالخارج تعالجوا من مضاعفاتها بالمملكة

أخبار محلية
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