استشاري جراحة تجميل: معظم الذين أجروا عمليات تكميم بالخارج تعالجوا من مضاعفاتها بالمملكة

استعرض استشاري جراحة التجميل الدكتور محمد القحطاني، بعض الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص الذين يقدمون على عمليات تكميم المعدة.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن أسعار عمليات التكميم في بعض الدول المجاورة قد تكون منخفضة مقارنة بنظيراتها في المملكة، غير أن أغلب من توجهوا لإجراء عمليات التكميم بالخارج، تعالجوا من مضاعفاتها في المملكة.
وذكر أن في حال كان الترهل بسيطًا، فمن الممكن الاستعانة بأجهزة النحت والشفط، أما في حال عانت البطن من ترهلات بسيطة، يمكن حين ذلك اللجوء لعملية شد الجلد أسفل البطن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه في حال كان الترهل في أسفل ومنتصف البطن، يفضل اللجوء لعملية شد البطن الكلاسيكية، والتي تشمل شد ترهلات البطن العلوية والسفلية وعمل فتحة جديدة للسرة.
فيديو | استشاري جراحة التجميل: الترهلات مابعد التكميم تعتمد على الوراثة .. وأغلب من توجهوا للتكميم خارج المملكة تعالجوا في عيادات سعودية بعد مضاعفات العملية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1R34IKgYdZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 16, 2021
فيديو | قبل إجراء عملية شد الترهلات .. تعرف على النصائح الطبية المهمة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0zXjtsNtpe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 16, 2021