“الصحة” تشدد مجدداً على أهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح “كورونا”

أهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين بالمملكة، بأهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح فيروس “كورونا” المستجد، حمايةً لهم من مضاعفات الفيروس.
وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على المواعيد المتاحة في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.
وكانت بيانات وزارة الصحة، أظهرت وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 32.1 مليون جرعة، منها 20.8 مليون جرعة أولى، و11.2 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.53 مليون شخص. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الوزارة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.