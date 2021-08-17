بالفيديو والصور.. الاتحاد يصالح جماهيره بثلاثية في شباك الرائد بالدوري

نجح فريق الاتحاد في الفوز على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الأول مبكرًا للاتحاد في الدقيقة (7) من ركلة جزاء سددها ببراعة، على يسار أحمد الرحيلي.
وواصل الاتحاد الضغط الهجومي على مرمى الرائد، حتى نجح المدافع المصري أحمد حجازي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (15)، برأسية رائعة مستغلًا عرضية البرازيلي برونو هنريكي.
وسجل ثالث أهداف الاتحاد، محترفه البرازيلي “رومارينهو” في الدقيقة (42) بعد انفراد بالمرمى، وتسديدة على يسار حارس الرائد الرحيلي.
بهذه النتيجة أصبح فريق الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين بـ3 نقاط، فيما أصبح الرائد في المركز السابع بـ 3 نقاط أيضًا.
ملخص المباراة
وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق الاتحاد مستغلًا الدافع المعنوي بوجود جمهور الفريق في ملعب “الجوهرة”.
وشهدت الدقيقة (11) تسديدة خطيرة من محترف الاتحاد غاري رودريغيز، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الرائد أحمد الرحيلي.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الرائد في الدقيقة (29) ولكنه ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو (var)، وسط اعتراض من لاعبي الرائد.
وحاول الرائد تسجيل أول أهدافه في المباراة من خلال تسديدة من رائد الغامدي في الدقيقة (39) ولكنها تذهب بعيدة عن مرمى الاتحاد. ورد الرائد بعدها بدقيقة بتسديدة أخرى من محمد الدوسري ولكن يتصدى لها الحارس غروهي.وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة (45+3) فرصة خطيرة من رومارينهو بعد تمريرة رأسية من فهد المولد إلى رومارينهو، الذي سدد برأسه فوق العارضة بقليل.
وأجرى المدير الفني لفريق الرائد تبديلين، في الدقيقة (46) الأول بنزول إدوارد هنريكي، وخروج عبدالله مجرشي، والتبديل الثاني بنزول كريم البركاوي وخروج عبد الله مقرن.
وفي الدقيقة (48) شهدت فرصة خطيرة لفريق الرائد بعد عرضية متقنة من رائد الغامدي، إلى خالد الخثلان، الذي سدد كرة ولكنها مرت بجوار القائم.
وشهدت الدقيقة (61) عرضية خطيرة من سعود عبد الحميد، على قدم فهد المولد الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى. ليرد عليها الرائد بتسديدة من رائد الغامدي ولكنها تمر بجوار القائم ويفشل كريم البركاوي في لمسها لتحويلها في اتجاه الشباك.
وأجرى المدير الفني لفريق الرائد، التبديل الثالث لفريقه في الدقيقة (74)، بنزول عبد الله الفهد، وخروج عقيل بلغيث.
وأجرى المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي، تبديلات في الدقيقة (80)، الأول جاء بنزول عبد الإله المالكي، وخروج برونو هنريكي، والثاني بنزول مهند الشنقيطي وخروج حمدان الشمراني، قبل أن يجري التبديل الثالث في الدقيقة (90) بنزول أحمد محسن وخروج فهد المولد.
الهدف الاول لفريق الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد عند الدقيقه 7#الاتحاد_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/wLgTn7sGRB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021
الهدف الثاني للاتحاد سجله اللاعب حجازي عند الدقيقة 15#الاتحاد_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/RxtQ6HtEAt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021
الهدف الثالث للاتحاد سجله اللاعب رومارينهو عند الدقيقة 42#الاتحاد_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/hdHP4iFVbU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021