رفض الأهلي الهزيمة، وحول تأخره بهدفين لتعادل مثير أمام نظيره الحزم، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين.
وسجل اللاعب ستراندبيرج الهدف الأول لفريق الحزم في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب أولا جون الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وجاء الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب اليوسكي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل باولينيو في الدقيقة 84.
وبتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى نقطتين بالمركز الثامن بالتساوي مع الأهلي في المركز التاسع بنفس عدد النقاط.
ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، دانكلير، أليوسكي، فليب، محمد المجحد، باولينيو، الحسن نداو، سلمان المؤشر، عمر السومة.
وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل الحزم على النحو التالي:
داوود آل سعيد، أحمد النجعي، عبدالهادي الحراجين، ابراهيم تانديا، أولا جون، تياقو، نيريس، مسعود بخيت، عبدالرحمن الدخيل، فرحان العازمي، ستراندبيرغ.وفق “أخبار 24”.
وكاد يسجل عمر السومة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 3، حيث استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليحولها بمقصية بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 11، غادر السومة ملعب المباراة مبكرا إثر تعرضه للإصابة وعبد الرحمن غريب يدخل بديلا.
وتقدم فريق الحزم بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب كارلوس ستراندبيرج، الذي استغل عرضية ليحولها لهدف في شباك محمد العويس.
وبعد مرور 4 دقائق تمكن اللاعب أولا جون من تسجيل الهدف الثاني لفريق الحزم في الدقيقة 39.
وقرر المدير الفني لفريق الأهلي هاسي، إجراء تبديلين مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد مجرشي وحسين المقهوي بدلا من سلمان المؤشر ومحمد المجحد.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي حسين المقهوي في الدقيقة 53، أعقبها بطاقة أخرى لزميله في الفريق عبدالله حسون في الدقيقة 55.
وجاء هدف تضييق الفارق لفريق الأهلي مع حلول الدقيقة 78 عن طريق اللاعب اليوسكي من ركلة جزاء.
ونجح اللاعب البرازيلي باولينيو من تسجيل هدف التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة 84، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها بقدمه في شباك الحزم.
الهدف الاول لفريق الحزم سجله اللاعب ستراندبيرغ عند الدقيقه 35#الحزم 1 – 0 #الأهلي
#الحزم_الأهلي
#قنوات_SSC pic.twitter.com/u9M8w2ShO8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021
الهدف الثاني لفريق الحزم سجله اللاعب اولا جون عند الدقيقه 39#الحزم 2 – 0 #الأهلي
#الحزم_الأهلي
#قنوات_SSC pic.twitter.com/Tz14lxIsgL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021
الهدف الاول لفريق الأهلي سجله اللاعب اليوسكي عند الدقيقه 78#الحزم 2 – 1 #الأهلي
#الحزم_الأهلي
#قنوات_SSC pic.twitter.com/iGNTYZSq30
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021
الهدف الثاني لفريق الأهلي سجله اللاعب باولينهو عند الدقيقه 84#الحزم 2 – 2 #الأهلي
#الحزم_الأهلي
#قنوات_SSC pic.twitter.com/OljyVAJWcw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021