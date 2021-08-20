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اخبار رياضية > رئيس النصر: سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ”VAR” الغريبة
20/08/2021   7:11 ص

رئيس النصر: سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ”VAR” الغريبة

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أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر عن غضبه من أداء حكم تقينية الفيديو “VAR” خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي.

وكتب آل معمر عبر حسابه على “تويتر”: “مستوانا اليوم بشكل عام كان سئ .. لم نكن في يومنا، الجميع يتحمل الخسارة وأولهم أنا، وسنعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض في المباريات القادمة”.

وأضاف: “سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ””VAR الغريبة .. أتمنى أن الـ”var” كان يعمل بالفعل كما قال الحكم الرابع”. وفق “أخبار 24”.

وتلقى النصر الخسارة الأولى في الموسم الحالي (2021-2022) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سقط بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه الفيصلي.

رئيس النصر: سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ”VAR” الغريبة

اخبار رياضية
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