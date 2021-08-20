رئيس النصر: سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ”VAR” الغريبة

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر عن غضبه من أداء حكم تقينية الفيديو “VAR” خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي.
وكتب آل معمر عبر حسابه على “تويتر”: “مستوانا اليوم بشكل عام كان سئ .. لم نكن في يومنا، الجميع يتحمل الخسارة وأولهم أنا، وسنعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض في المباريات القادمة”.
وأضاف: “سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـ””VAR الغريبة .. أتمنى أن الـ”var” كان يعمل بالفعل كما قال الحكم الرابع”. وفق “أخبار 24”.
وتلقى النصر الخسارة الأولى في الموسم الحالي (2021-2022) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سقط بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه الفيصلي.
مستوانا اليوم بشكل عام كان سئ .. لم نكن في يومنا.
الجميع يتحمل الخسارة وأولهم أنا.
سنعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض في المباريات القادمة.
سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم ال VAR الغريبة .. أتمنى أن ال VAR كان يعمل بالفعل كما قال الحكم الرابع.
— مسلي آل معمر (@musalli9) August 19, 2021