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أخبار محلية > بالصور.. “الدارة” تتلقى نحو 400 وثيقة للشيخ عبد الله بن زاحم توثق 50 عاماً من عمر المملكة
21/08/2021   10:06 ص

بالصور.. “الدارة” تتلقى نحو 400 وثيقة للشيخ عبد الله بن زاحم توثق 50 عاماً من عمر المملكة

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تلقّت دارة الملك عبدالعزيز نحو 400 وثيقة ذات علاقة مباشرة بالتاريخ الوطني، وهي مراسلات الشيخ عبدالله بن زاحم مع الملك عبد العزيز وعدد من الأمراء والعلماء والمشايخ.

وسلّّم الشيخ ناصر بن زاحم للدارة الوثائق، وهي من مراسلات جده التي تغطي فترة زمنية تناهز 50 عاماً من تاريخ المملكة ما بين عامي 1320- 1370هـ.

وتضمّنت الوثائق مراسلات بن زاحم مع عدد من الأمراء؛ ومنهم الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالعزيز، ومراسلات خاصة مع أصدقائه وأقاربه.

كما تضمنت مراسلاته مع عدد من علماء ومشايخ المملكة حينها، وعدد من أوراق إنهاءات وإثباتات كالأوقاف والوصايا والشهادات، وفوائد مقيدة منقولة من الكتب، ورسائل وعظية وخطب، ونسخ كتب. وفق “أخبار 24 “.

وأقدم الشيخ ناصر بن زاحم على تسليم تلك المواد التاريخية لثقته في عناية الدارة بها، وإنقاذها من الاندثار بترميمها، وحفظها من عوامل التلف، كون بعضها متهالكاً.

"الدارة" تتلقى نحو 400 وثيقة للشيخ عبد الله بن زاحم

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “الدارة” تتلقى نحو 400 وثيقة للشيخ عبد الله بن زاحم توثق 50 عاماً من عمر المملكة

أخبار محلية
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