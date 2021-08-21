رفض فريق الهلال الهزيمة أمام التعاون، وحول تأخره لفوز مثير بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدف التعاون لاعبه الكاميروني تاوامبا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من دفاع الهلال وحارس مرماه، قبل أن يحرز موسى ماريغا هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 81.
وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب الكوري الجنوبي هيون سو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 90+3.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة ترتيب جدول دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.
أحداث المباراة
ألغى الحكم في الدقيقة (16) هدفا سجله التعاون بعد الرجوع لتقنية الـ VAR بداعي التسلل، قبل أن يُسدد مدالله العليان الكرة في الدقيقة (19) على مرمى التعاون ولكنها خرجت إلى ركنية ثم سجل التعاون الهدف في الدقيقة (26) عن طريق تاوامبا.
وعاد الهلال في الدقيقة (30) بعرضية عن طريق جوستافو كويلار ولكن أبعدها دفاع التعاون، قبل أن يُبعد دفاع التعاون تمريرة من محمد البريك في الدقيقة (36).
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء ضد لاعب التعاون نواف الصبحي بعد تدخله على سالم الدوسري في الدقيقة (37).
هدف التعاون جاء بعدما بدأ الشوط الأول بتسديدة من محمد البريك في الدقيقة (2) ولكنها مرت بجوار مرمى التعاون قبل أن يرد لاعب التعاون أليخاندرو روميرو في الدقيقة (7) بتسديدة مرت بجوار المرمى، ثم بتسديدة أخرى في الدقيقة (12) من لاعبه تاوامبا مرت بعيدة عن المرمى.
وفي الدقيقة 46، قرر مدرب الهلال جارديم الدفع باللاعب سلمان الفرج بدلا من زميله محمد جحفلي.
ومع حلول الدقيقة 51 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب التعاون كاكو، أعقبه دخول زميله فهد الرشيدي بدلا منه في الدقيقة 55.
ودخل اللاعب ياسر الشهراني في تشكيل الهلال مع حلول الدقيقة 60 بدلا من اللاعب مدالله العليان، في محاولة من المدرب جارديم لتنشيط الشق الهجومي للفريق.
وتلقى لاعب الهلال جوستافو كويلار البطاقة الصفراء في الدقيقة 65، بالتزامن مع دخول عون السلولي لاعب التعاون بدلا من زميله نواف الصبحي.
وقرر مدرب الهلال جارديم الدفع باللاعب صالح الشهري بدلا من المهاجم بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 71، قبل أن يحصل اللاعب علي آل بليهي على البطاقة الصفراء.
وتمكن الهلال من إدراك هدف التعادل عن طريق المهاجم المالي موسى ماريغا، وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب الكوري الجنوبي هيون سو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 90+3.
وفق “أخبار 24”.