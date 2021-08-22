أمريكيون يتناولون دواءً مخصصاً للخيول لعلاج كورونا.. “والغذاء والدواء”: أنت لست حصاناً أو بقرة

لجأ أمريكيون لاستخدام عقار الإيفرمكتين المخصص لعلاج الطفيليات في الخيول، للوقاية من فيروس كورونا، ما أدى إلى تعرضهم لمشاكل صحية ونقلهم للمستشفى.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن العقار غير آمن للبشر، مضيفة في رسالتها التحذيرية “أنت لست حصاناً ولست بقرة.. يجب أن تتوقف عن استخدامه”.
وأشارت إلى أن هذه الأدوية الحيوانية غالباً ما تكون شديدة التركيز؛ لأنها تستخدم للحيوانات الكبيرة مثل الخيول ويمكن أن تؤدي إلى التسمم الحاد عند استخدامها من البشر. وفق “أخبار 24”.
وكان استخدام الدواء قد انتشر بشكل كبير في أمريكا بعد الترويج له على أنه فعّال في الوقاية من كورونا.