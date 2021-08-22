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أخبار محلية > “الصحة”: إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة من اللقاحات.. و97% من فئة 12-18 عامًا تلقوا الجرعة الأولى
23/08/2021   12:17 ص

“الصحة”: إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة من اللقاحات.. و97% من فئة 12-18 عامًا تلقوا الجرعة الأولى

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ بداية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنه تم إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن في المملكة، بينما تلقى أكثر من 12.5 مليون شخص الجرعة الثانية، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة المناطق.

وأوضحت أن أكثر من 97% من المستفيدين في سن 12-18 عامًا، قد تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد دعت المواطنين والمقيمين للحصول على جرعتي اللقاح من أجل مواجهة متحورات كورونا بشكل عام، ومتحور “دلتا” الأكثر انتشارًا على وجه الخصوص. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة من اللقاحات.. و97% من فئة 12-18 عامًا تلقوا الجرعة الأولى

أخبار محلية
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