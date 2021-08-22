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أخبار محلية > مسؤول بالتعليم: منصة “مدرستي” ستكون حاضرة بالعام الدراسي الجديد.. وتطبيق التعليم عن بُعد في هذه الحالة
23/08/2021   12:17 ص

مسؤول بالتعليم: منصة “مدرستي” ستكون حاضرة بالعام الدراسي الجديد.. وتطبيق التعليم عن بُعد في هذه الحالة

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كشف مدير تعليم محافظة رجال ألمع المكلف، أحمد العرفجي، بعض الضوابط الخاصة بعودة الدراسة حضوريًا، والتي بدأت بعودة المعلمين والمعلمات اليوم للمدارس بعد غياب دام لـ18 شهرًا.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية، أن وزارة التعليم أجازت خلال دليلها لعودة الدراسة حضوريًا، إمكانية استخدام القاعات الكبرى والرياضية داخل المدارس لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وذكر أنه سيتم دمج التعليم ما بين حضوري وعبر منصة “مدرستي” في حال تجاوز عدد الطلاب الحد المسموح به داخل الفصول الدراسية.

وذكر أن منصة مدرستي ستظل حاضرة في عملية التعليم بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الماضي، والذي اعتمد بصفة أساسية على التعليم عن بُعد من خلال المنصة.

وفق “أخبار 24”.

مسؤول بالتعليم: منصة “مدرستي” ستكون حاضرة بالعام الدراسي الجديد.. وتطبيق التعليم عن بُعد في هذه الحالة

أخبار محلية
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