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أخبار محلية > استشاري أمراض معدية: “الجرعة الثانية” وراء انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وحالاتها الحرجة
23/08/2021   9:42 م

استشاري أمراض معدية: “الجرعة الثانية” وراء انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وحالاتها الحرجة

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الاثنين، أسباب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل عام في المملكة.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن انخفاض الحالات بشكل عام، والحالات الحرجة على وجه الخصوص، يرجع بشكل رئيسي إلى الإقبال على أخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وأبان أنه كلما ارتفعت أعداد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح، انخفضت أعداد الإصابات والحالات المنومة بالعناية المركزة بسبب مضاعفات الفيروس التاجي. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، أمس الأحد، أن المؤشرات الوبائية في المملكة تبشر بالخير، داعية للاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس ومتحوراته.

استشاري أمراض معدية: “الجرعة الثانية” وراء انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وحالاتها الحرجة

أخبار محلية
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