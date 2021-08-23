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أخبار المناطق > شاهد.. غرف مجهزة طبيًا للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا داخل المدارس
23/08/2021   9:43 م

شاهد.. غرف مجهزة طبيًا للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا داخل المدارس

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تواصل وزارة التعليم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يكون حضوريًا بشرط الحصول على جرعتي اللقاح.

وسلط تقرير لـ”نشرة النهار” على قناة الإخبارية، الضوء على تجهيزات المدارس للعام الدراسي الجديد، وأبرزها الغرف المجهزة طبيًا لاستيعاب حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واحتوت الغرفة على عدد من الأسرّة والأجهزة الطبية المتخصصة، بما يسهل مهام المدارس في التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس التاجي. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبها، أوضحت مديرة تعليم وسط جازان وردة بركات، أن هناك تعاونًا بين وزارتي الصحة والتعليم فيما يتعلق بسلامة الطلاب والمعلمين، مشيرة إلى أنه يتم إخبار وزارة الصحة حال وجود اشتباه في حالة الإصابة بكورونا.

شاهد.. غرف مجهزة طبيًا للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا داخل المدارس

أخبار المناطق
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