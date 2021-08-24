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أخبار محلية > بالفيديو.. عضوة بـ”مكافحة التستر” توضح الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري
25/08/2021   1:16 ص

بالفيديو.. عضوة بـ”مكافحة التستر” توضح الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري

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استعرضت عضوة اللجنة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، لولوة الحمدان، أبرز الأنشطة التي تكثر فيها عمليات التستر التجاري.

وأوضحت، خلال لقائها على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة طوّرت الاشتراطات لأربعة أنشطة يغلب عليها طابع التستر التجاري مثل ورش السيارات، ومواد البناء، ومعدات بيع وتأجير معدات البناء، وقطع الغيار.

وأضافت أنه جرى تطوير هذه الاشتراطات بالتعاون مع المستثمرين أنفسهم عن طريق التنسيق والتعاون مع مجلس الغرف والأمانات بعد انعقاد 400 ورشة عمل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عضوة بـ”مكافحة التستر” توضح الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري

أخبار محلية
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