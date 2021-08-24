بالفيديو.. عضوة بـ”مكافحة التستر” توضح الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري

استعرضت عضوة اللجنة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، لولوة الحمدان، أبرز الأنشطة التي تكثر فيها عمليات التستر التجاري.
وأوضحت، خلال لقائها على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة طوّرت الاشتراطات لأربعة أنشطة يغلب عليها طابع التستر التجاري مثل ورش السيارات، ومواد البناء، ومعدات بيع وتأجير معدات البناء، وقطع الغيار.
وأضافت أنه جرى تطوير هذه الاشتراطات بالتعاون مع المستثمرين أنفسهم عن طريق التنسيق والتعاون مع مجلس الغرف والأمانات بعد انعقاد 400 ورشة عمل.
فيديو | عضو وزارة الشؤون البلدية والإسكان في لجنة مكافحة التستر التجاري: هذه هي الأنشطة التي يكثر فيها #التستر_التجاري #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Mons3PyCUw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2021
وفق “أخبار 24”.